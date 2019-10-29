2019-10-29T15:21:49+03:00
Общество

«Замуж тебе надо!»: Известная пловчиха Юлия Ефимова сразила поклонников на пляже в Малибу

Красавицу осыпали комплиментами
ГОШЕВ Игорь
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Красавица-спортсменка успевает не только продуктивно работать, но и отдыхать. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Красавица-спортсменка успевает не только продуктивно работать, но и отдыхать. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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Самая известная пловчиха Юлия Ефимова снова будоражит фантазию своих поклонников. Грациозная спортсменка показалась на одном из пляжей Малибу в ярком красном купальнике, который только подчеркнул выдающуюся фигуру лидера сборной России по плаванию. И, как результат, комментарии от подписчиков в Instagram не заставили себя ждать.

pryanya93pryanya93
And sky more blue in Malibu
27031 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Юля, судя по фото вы вообще не тренируетесь. Предполагаю, что вы русалка, поэтому вы итак плаваете лучше всех людей, - написал один из Интернет-пользователей.

- Хорошая фотография. Удачная, ни отнять не прибавить! Передает и состояние и эстетику! - подчеркнул другой.

- Она может даже уже не так быстро плавать, на Юлю можно просто любоваться, - пишет третий.

Были и такие комплименты: «Замуж тебе надо, Юля», «Шикарная», «Нимфа!», «Что тут скажешь? Красота спас6т мир», «Просто космос», «Самая красивая спортсменка» и «Выглядишь идеально!».

Пост с фото набрал больше 30 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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