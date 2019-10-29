«Замуж тебе надо!»: Известная пловчиха Юлия Ефимова сразила поклонников на пляже в Малибу
Самая известная пловчиха Юлия Ефимова снова будоражит фантазию своих поклонников. Грациозная спортсменка показалась на одном из пляжей Малибу в ярком красном купальнике, который только подчеркнул выдающуюся фигуру лидера сборной России по плаванию. И, как результат, комментарии от подписчиков в Instagram не заставили себя ждать.
- Юля, судя по фото вы вообще не тренируетесь. Предполагаю, что вы русалка, поэтому вы итак плаваете лучше всех людей, - написал один из Интернет-пользователей.
- Хорошая фотография. Удачная, ни отнять не прибавить! Передает и состояние и эстетику! - подчеркнул другой.
- Она может даже уже не так быстро плавать, на Юлю можно просто любоваться, - пишет третий.
Были и такие комплименты: «Замуж тебе надо, Юля», «Шикарная», «Нимфа!», «Что тут скажешь? Красота спас6т мир», «Просто космос», «Самая красивая спортсменка» и «Выглядишь идеально!».
Пост с фото набрал больше 30 тысяч лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU