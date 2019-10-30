2019-10-30T14:29:41+03:00
Общество

«С жиру бесится!»: Татьяна Котова похвасталась дорогим блюдом из трюфеля

Певица посоветовала «элитные» рецепты
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Девушка отдыхает в Италии. Фото: Instagram Татьяна КотоваДевушка отдыхает в Италии. Фото: Instagram Татьяна Котова
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34-летняя певица из Ростова-на-Дону Татьяна Котова сейчас отдыхает в Италии. Блондинка опубликовала фотографию из дорогого ресторана и и поделилась простыми рецептами, которые можно приготовить из белого трюфеля, который стоит более четырех тысяч евро за килограмм.

kottovakottova
Всем привет Хочу рассказать, какие блюда можно приготовить с белым трюфелем
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Знаменитость предложила своим подписчикам попробовать приготовить семь блюд с этими грибами. Так, по мнению блондинки, белый трюфель отлично подойдет для мясного тартара, ризотто, пасты таярин, яйца пашот, фондуты из сыра, мяса и перепелки.

- Почти во всех заведениях Альбы, есть отдельное трюфельное меню. Но больше всего на меня произвела впечатление национальная паста, - сообщила Татьяна Котова.

К слову, желающим приготовить национальную пасту "Таярин" понадобятся 30 желтков, килограмм муки, масло, специи, вода, а также белый трюфель. По мнению поклонников, бюджетным этот рецепт не назовешь.

"Думаю, что это очень дорогие блюда?", "Пойду заврю себе лапшу быстрого приготовления", "Как же это вкусно, но, наверное, очень дорого", "С жиру бесится!", - писали подписчики в комментариях.

kottovakottova
Мне удалось побывать на ОХОТЕ НА ТРЮФЕЛЬ во время фестиваля Fiera Internazionale del Tartufo! Проходит такой фестиваль в Пьемонте, в городе Альба, и только с октября по ноябрь. Узнала об этом событии у @di_matlaeva, спасибо тебе за наводку Охота на ароматный деликатес белый трюфель сорта Тубер Магнатум Пико. Здесь охотятся с собаками, которых предварительно обучают чуять аромат грибов на расстоянии. Кстати, собак дрессируют годами и стоит это больше полумиллиона рублей Но говорят, что раньше собак заменяли свиньи, которые съедали большую часть добычи Теперь понятно, почему стоимость трюфелей такая приличная. Есть несколько разновидностей трюфелей: чёрные и белые. И если первый сорт найти нам было не трудно, то за драгоценными белыми трюфелями охотиться надо только с удачей и профессионалами-собаками. Вместе с трифолау (ОХОТНИКИ, которые имеют специальную лицензию и дрессированную собаку) мы пошли в лес, куда пройти просто так без разрешения нельзя. Тут всегда платишь только за охоту, а вся добыча по закону принадлежит только охотнику, у которого потом её можно частично выкупить. Так мы и сделали приобрели пару белых трюфелей, так как хранятся они всего 1 неделю. С удовольствием рекомендую гида и организатора охоты, во всем Пьемонте, Альмиру @gidvturine она и шикарно фотографирует, и интересно рассказывает.
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Поклонники неоднозначно отреагировали на совет певицы. Одни принялись хвалить вкусы "Мисс России", а другие посоветовали певице быть немного скромнее.

Совсем скоро певица Татьяна Котова выпустит новую песню.

kottovakottova
Я в Москве! Весело и под музыку врываюсь в рабочие будни А моя новая песня выйдет уже через... одну неделю! Ждёте ? Я ооооочень
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ИСТОЧНИК KP.RU

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