2019-10-31T10:04:57+03:00
Общество

Жителя Новочеркасска оштрафовали за экстремистский пост в Instagram

Теперь он должен заплатить 15 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В Ростовской области жителя города Новочеркасска осудили за пост в Instagram.В Ростовской области жителя города Новочеркасска осудили за пост в Instagram.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области жителя Новочеркасска осудили за пост в Instagram. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчина должен заплатить 15 тысяч рублей. Правда, приговор еще не вступил в законную силу, а значит горе-блогер еще может его обжаловать.

- В ходе проверки соблюдения законодательства по противодействию экстремизму было установлено, что горожанин на личной странице в социальной сети «Instagram» разместил фото и видео информацию экстремистского характера, в которых содержатся признаки возбуждения ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека и группы лиц по национальному признаку, - говорится в официальном сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Правда, какой именно это был ролики прокурорские работники не уточнили. К слову, осужденного Интернет-пользователя уже предупредили, что еще один такой пост и могут посадить. Максимальное наказание по уголовной статье составляет до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Это «нано-транспорт»: у маршрутки в Ростове на полном ходу отлетело колесо
Донские красавицы нагнали ужаса на «Астраханочку» в Хэллоуин
В Ростовской области главу оштрафовали за игнорирование народных жалоб
Скомканный полет: тренерский штаб «Чайки» отправлен в отставку
В Ростовской области чиновников оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что не отчитались о своих доходах в Интернете
В Ростове-на-Дону адвокат за 800 тысяч рублей пообещала избавить знакомую от уголовной ответственности
В Каменске-Шахтинском при пожаре погибла 52-летняя женщина
Отключение света в Ростове-на-Дону 31 октября 2019: где и когда
Житель Ростовской области стал фигурантом уголовного дела после беременности школьницы
В Ростове-на-Дону задержали парня, укравшего три килограмма драгоценностей
Трансформер Оптимус Прайм вальяжно прогулялся в центре Ростова
Четыре человека пострадали на трассе в Ростовской области
В Ростове-на-Дону утвердили размер материальных компенсаций людям, пострадавшим при ЧС
В Ростове-на-Дону грабить-рецидивист напал на женщину и сорвал золотую цепочку
«Спартак» положил глаз на полузащитника «Ростова» Норманна
В Ростовской области разыскивают подозреваемого из Якутии в причинении тяжкого вреда здоровью
В Ростове-на-Дону глава департамента имущественно-земельных отношений уволилась по собственному желанию
«С жиру бесится!»: Татьяна Котова похвасталась дорогим блюдом из трюфеля
В России появится крупнейший в России технологичный бизнес-парк класса «А»