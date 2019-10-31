Жителя Новочеркасска оштрафовали за экстремистский пост в Instagram

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-31T10:04:57+03:00

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В Ростовской области жителя Новочеркасска осудили за пост в Instagram. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчина должен заплатить 15 тысяч рублей. Правда, приговор еще не вступил в законную силу, а значит горе-блогер еще может его обжаловать.

- В ходе проверки соблюдения законодательства по противодействию экстремизму было установлено, что горожанин на личной странице в социальной сети «Instagram» разместил фото и видео информацию экстремистского характера, в которых содержатся признаки возбуждения ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека и группы лиц по национальному признаку, - говорится в официальном сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Правда, какой именно это был ролики прокурорские работники не уточнили. К слову, осужденного Интернет-пользователя уже предупредили, что еще один такой пост и могут посадить. Максимальное наказание по уголовной статье составляет до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU