2019-10-31T10:32:49+03:00
Спорт

Донские красавицы нагнали ужаса на «Астраханочку» в Хэллоуин

ГК «Ростов-Дон» разгромил гостей из Поволжья с неприличным счетом
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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"Ростов-Дон" не оставил "Астраханочке" ни единого шанса. Фото: rostovhandball.ru"Ростов-Дон" не оставил "Астраханочке" ни единого шанса. Фото: rostovhandball.ru
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На очередной матч Суперлиги России в Ростов-на-Дону пожаловали гости с берегов Волги — решительно настроенная «Астраханочка» приехала показать лидеру чемпионата, что такое настоящий гандбол.

Матч состоялся 30 октября, в праздник сказочной нечисти Хэллоуин. Организаторы постарались на славу с тематическим оформлением. Для болельщиков в карнавальных костюмах и театральном гриме был сделан бесплатный вход во Дворец спорта. Кроме того, пресс-служба «Ростов-Дона» в соответствии с мрачным духом Дня всех святых стилизовала игроков клуба.

Впрочем, шутки шутками, но по-настоящему страшно в этот вечер было только астраханкам. Донские красавицы выдали потрясающий дебют встречи и повели со счетом 5:0. Гости смогли впервые отличиться только на 8-ой минуте матча. Первый тайм закончился с феноменальным преимуществом подопечных Амброса Мартина — 20:8. Спортивный кошмар, как он есть.

После перерыва «Ростов-Дон» сбавил обороты, на площадке появились резервисты дончанок. «Астраханочка» сумела сократить чудовищный разрыв в счете после первой половины встречи, но и только. В итоге — убедительные 30:19.

У ростовской команды по четыре мяча забросили Валерия Маслова, Юлия Манагарова, Ксения Макеева и Кристина Кожокарь.

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Астраханочка» (Астрахань) – 30:19 (20:8)

«Ростов-Дон»: Мехдиева (3/7, 42%), Седойкина (4/12, 33%), Пессоа (7/14, 50%); Маслова - 4, Манагарова - 4, Кожокарь - 4, Макеева - 4, Борщенко - 3, Калиниченко - 2, Кузнецова - 2, Бенке - 2, Родригес - 2, Сень - 1, Судакова - 1, Бобровникова - 1, Никитина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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