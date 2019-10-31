2019-10-31T18:35:58+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону двух мужчин застукали во время секса возле помойки

Парочка не обращала внимания на прохожих
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Инцидент произошел неподалеку от мусорных баковИнцидент произошел неподалеку от мусорных баковФото: Архив "КП"
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В донской столице пользователи соцсетей бурно обсуждают появившийся в Интернете ролик, в котором запечатлена парочка мужчин, занимающаяся сексом на Буденновском, 1 "а" неподалеку от мусорных баков

Прохожие в это самое время идут мимо, либо не обращают внимания на происходящее. Некоторые горожане принялись снимать видео в ожидании, когда мужчины завершат свои любовные утехи. Ростовчанин, снимавший происходившее на мобильный телефон, и его знакомая, обсуждая за кадром происходящее, периодически горе-операторы смеялись и высказываясь матом. Примечательно, что авторы видео решили, что мужчины на видео не имеют постоянного места жительства, о чем свидетельствовал внешний вид героев ролика.

Пост с видео в группе "Это Ростов-на-Дону! — Новости" вызвал оживленную дискуссию.

- Автору делать нечего, как по помойкам лазить и бомжей пугать, - писали одни в комментариях.

- Они просто за толерантность и равноправие, - высказывались другие.

- Как такое можно вообще снимать? А тем более выкладывать, - высказывались пользователи в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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