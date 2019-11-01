Под Ростовом-на-Дону в массовой аварии погиб ребенок

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-01T09:54:00+03:00

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Накануне, 31 октября, под Ростовом-на-Дону произошло дорожное происшествие, которое унесло жизнь ребенка. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, вызов в экстренные службы региона поступил в 21:50. Звонившие рассказали, что на автодороге «Ростов-Ставрополь» случилась авария.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Нива» выехал на встречку, где столкнулся с грузовой «ГАЗелью» и машиной «Шкода», - сообщили в донском главке. - В результате ЧП, на месте погиб маленький ребенок. Он находился в иномарке. Приехавшие на место медики ничем не смогли помочь пострадавшему, которому не исполнилось и двух лет: малыш скончался до их приезда. На автомобилях скорой помощи в больницу доставили водителя отечественного внедорожника и иномарки, а также еще одного пассажира «Шкоды».

В ведомстве добавили, что ребенок находился в автокресле. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU