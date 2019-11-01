Под Ростовом-на-Дону в массовой аварии погиб ребенок
Накануне, 31 октября, под Ростовом-на-Дону произошло дорожное происшествие, которое унесло жизнь ребенка. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, вызов в экстренные службы региона поступил в 21:50. Звонившие рассказали, что на автодороге «Ростов-Ставрополь» случилась авария.
- По предварительным данным, водитель автомобиля «Нива» выехал на встречку, где столкнулся с грузовой «ГАЗелью» и машиной «Шкода», - сообщили в донском главке. - В результате ЧП, на месте погиб маленький ребенок. Он находился в иномарке. Приехавшие на место медики ничем не смогли помочь пострадавшему, которому не исполнилось и двух лет: малыш скончался до их приезда. На автомобилях скорой помощи в больницу доставили водителя отечественного внедорожника и иномарки, а также еще одного пассажира «Шкоды».
В ведомстве добавили, что ребенок находился в автокресле. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU