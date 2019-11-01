2019-11-01T10:33:19+03:00
Общество

Сельскохозяйственная ярмарка 2 ноября 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут сельскохозяйственные ярмарки 2 ноября 2019
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области пройдут ярмарки выходного дня.В Ростовской области пройдут ярмарки выходного дня.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Сельскохозяйственная ярмарка 2 ноября 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. Как рассказали в правительстве региона, в этот день на Дону пройдут сразу три ярмарки выходного дня. Известно, что в донской столице торговые ряды развернутся на улице 14-я Линия. Речь идет о парковке одного из гипермаркетов. Не далеко будет ехать и в Аксайский район - там бойкую торговлю селяне утроят на улице Обсерваторной, также у гипермаркета. А в Азове селяне будут ждать своих покупателей на улице Привокзальной, 10-б, что на территории, прилегающей к местному Торговом центру.

Известно, что на ярмарках — время их проведения с 07:00 до 15:00, можно будет купить фермерские овощи, фрукты, молочную и мясную продукцию, рыбу, мед и хлебобулочные изделия. А учитывая, что торговые места будут предоставляться бесплатно, то и цена на натуральные фермерские товары для горожан будет дешевле рыночной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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