2019-11-01T14:50:44+03:00
Общество

На месте ростовского рынка «Привоз» построят школу

Торговые точки снесут в ближайшее время
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Торговцам предстоит освободить территорию в течение шести месяцев. Фото: Яндекс.КартыТорговцам предстоит освободить территорию в течение шести месяцев. Фото: Яндекс.Карты
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В Советском районе Ростова-на-дону вскоре снесут рынок «Привоз»,который находится между улицами Зорге и Мильчакова. Глава администрации города Алексей Логвиненко подписал документ о сносе.

В постановлении сказано, что будут снесены объекты общей площадью 17,6 тысячи квадратных метров. Предприниматели должны освободить территорию и найти себе другое место в течение полугода

На месте рынка в границах улиц Зорге, Мильчакова и Благодатной городские власти собираются построить школу на 1400 мест. В документации указано, что здание общеообразовательного учреждения рассчитано на четыре этажа. Школа займет территорию в 25 тысяч квадратных метров.

Стоит отметить, что продавцы ранка "Привоз" просят администрацию города пойти им навстречу и определить новое место торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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