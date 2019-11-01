2019-11-01T18:01:03+03:00
Общество

«За сто рублей удавится!»:В Ростове-на-Дону таксист подрался с пассажиром из-за того, что тот отказался платить

Конфликт разразился из-за разницы в 100 рублей [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Таксист и пассажир подрались из-за денег. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Таксист и пассажир подрались из-за денег. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В донской столице разгорелся нешуточный конфликт из-за 100 рублей. Пассажир и водитель повздорили по причине того, что стоимость поездки отличалась от привычной. Видео в сеть выложили очевидцы произошедшего.

- Театральная-Садовая за 270 рублей, постоянно езжу за 170. По включал там, - причитает обиженный пассажир. - Ты меня попросил подвези, братан. Деньги дашь, - кричал разгоряченный водитель.

Скандал сопровождался ругательствами и нецензурной бранью от пассажира. Водитель пытался удержать пассажира, который намеревался сбежать и просил оплатить поездку. Но в какой-то момент между мужчинами произошла потасовка и они стали пинать друг друга.

Таксист и пассажир подрались.

Драку заснял видеорегистратор очевидцев, которые оказались неподалеку. После конф лит таксиста и пассажира попала в социальные сети. Люди неоднозначно реагировали на произошедшее. Одни сочувствовали таксисту, которому приходится по роду своей работы сталкиваться с подобным отношением, а другие были на стороне пассажира, отмечая, что услуги становятся все дороже, а отношение - хуже.

- Жаль что мало. Водитель был с ним очень мягок и вежлив. Знаешь, что когда бухой не соображаешь - подключай оплату картой и не люби мозги людям. Не водитель устанавливает цену. А сотка там или полтинник совершенно не важно. Нет денег - иди пешком, - написал Александр Котельников.

- Слишком много случаев с этими таксистами! Как-то раз я вызвала такси, оператор мне назвал одну цену, а когда меня привёз таксист по адресу, назвал совсем другую сумму, - высказалась Анастасия Федорченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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