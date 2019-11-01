Роковое селфи: на Дону подростка ударило током во время фотосъемки на вагоне
Попытка сделать эффектное селфи закончилась трагедией для студента 1 курса института водного транспорта им. Г. Я. Седова. Происшествие случилось 1 ноября на на станции «Кизитеринка» в Александровском районе Ростова.
Желая сделать крутое фото для соцсетей, юноша безрассудно полез на крышу вагона поезда, где и получил мощнейший разряд тока. Мальчика незамедлительно доставили в реанимационное отделение БСМП города.
По факту травмирования подростка проводится доследственная проверка, сообщили в Южном СУТ СК России. В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Помимо того, опрошены очевидцы произошедшего.
- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали о ходе дела в следственном управлении.
Южное СУТ СК России призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.
ИСТОЧНИК KP.RU