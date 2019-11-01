2019-11-01T18:22:25+03:00
Общество

Роковое селфи: на Дону подростка ударило током во время фотосъемки на вагоне

По всей видимости, юноша хотел выложить удачную фотографию в соцсетях
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Идея сделать селфи на крыше вагона привела к трагедии. Фото: Южное СУТ СК РоссииИдея сделать селфи на крыше вагона привела к трагедии. Фото: Южное СУТ СК России
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Попытка сделать эффектное селфи закончилась трагедией для студента 1 курса института водного транспорта им. Г. Я. Седова. Происшествие случилось 1 ноября на на станции «Кизитеринка» в Александровском районе Ростова.

Желая сделать крутое фото для соцсетей, юноша безрассудно полез на крышу вагона поезда, где и получил мощнейший разряд тока. Мальчика незамедлительно доставили в реанимационное отделение БСМП города.

По факту травмирования подростка проводится доследственная проверка, сообщили в Южном СУТ СК России. В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Помимо того, опрошены очевидцы произошедшего.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали о ходе дела в следственном управлении.

Южное СУТ СК России призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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