В центре Ростова-на-Дону и на Чкаловском отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 09:20 2019-11-02T09:20:36+03:00

Холодной воды не будет 7 ноября в двух районах города. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Важная новость для тех, кто живет в центре Ростова-на-Дону и Первомайском районе города. У них грядут отключения холодной воды.

Так, в четверг, 7 ноября, с 08:30 до полуночи краны опустеют в домах, расположенных на улице Ульяновская - от переулка Соборного до улицы Семашко. Там будут проводить капремонт водопроводной линии.

В тот же день с 08:30 утра до 08:00 следующего дня без воды останутся жильцы домов, расположенных в поселке Мирный в границах: улица Раздорская - улица Казахская - переулок Беломорский – улица Комбайностроителей. А также котельная на улице Казахская, 85 и насосные станции в переулке Беломорский, 18 и Казахская, 21. Там также будет проводится капитальный ремонт водопроводной линии.

Так что ростовчанам, живущим в тех районах, стоит взять эту информацию на заметку и запасти воды впрок.

ИСТОЧНИК KP.RU