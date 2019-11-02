В Ростовской области при пожаре спасли человека

СЕГОДНЯ 10:11 2019-11-02T10:11:40+03:00

На месте работали восемь человек огнеборцев и две спецмашины. Фото: Влад КОМЯКОВ

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В пятницу, 1 ноября, в Ростовской области произошел пожар. Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около 21:13. Очевидцы рассказали, что в Матвеево-Курганском районе Дона горит здание. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу на улицу Комбаиностроителей.

- Пожар произошел в бесхозном строении на площади десяти квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - На месте работали восемь человек огнеборцев и две спецмашины. Уже через 16 минут огонь удалось локализовать, а еще через три минуты полностью ликвидировать. Известно, благодаря оперативным действиям пожарных был спасен человек.

В ведомстве напоминают о том, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Поскольку от этого зависит не только сохранность имущества, но здоровье и человеческие жизни.

АЛЛО!

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

ИСТОЧНИК KP.RU