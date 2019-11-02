2019-11-02T10:11:40+03:00
Происшествия

В Ростовской области при пожаре спасли человека

ЧП произошло в селе Рясное Матвеево-Курганского района
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
На месте работали восемь человек огнеборцев и две спецмашины.На месте работали восемь человек огнеборцев и две спецмашины.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 1 ноября, в Ростовской области произошел пожар. Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около 21:13. Очевидцы рассказали, что в Матвеево-Курганском районе Дона горит здание. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу на улицу Комбаиностроителей.

- Пожар произошел в бесхозном строении на площади десяти квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - На месте работали восемь человек огнеборцев и две спецмашины. Уже через 16 минут огонь удалось локализовать, а еще через три минуты полностью ликвидировать. Известно, благодаря оперативным действиям пожарных был спасен человек.

В ведомстве напоминают о том, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Поскольку от этого зависит не только сохранность имущества, но здоровье и человеческие жизни.

АЛЛО!

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Страшная авария на федеральной трассе М-4 «ДОН» в Ростовской области: один погиб, трое в больнице
Ростовской области воришки стащили из магазина еду, алкоголь и сигареты
«Истина в вине, а здоровье в воде»: «Миссис Россия» отвела детей в ростовский аквапарк
«Какая же ты вдохновляющая»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в нижнем белье поздравила поклонников с первым снегом
В центре Ростова-на-Дону и на Чкаловском отключат холодную воду
В Ростовской области водитель «пятерки» погиб после столкновения с «КамАЗом»
Роковое селфи: на Дону подростка ударило током во время фотосъемки на вагоне
«За сто рублей удавится!»:В Ростове-на-Дону таксист подрался с пассажиром из-за того, что тот отказался платить
В Ростовской области врач лишился работы после того, как 11-летнему мальчику ампутировали руку
Крупнейшую сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка закрыли ВТБ и ДОМ.РФ
На месте ростовского рынка «Привоз» построят школу
Автоворы «раздели» иномарку под покровом ночи в Ростове
Жители Суворовского просят власти Ростова открыть новые маршруты
В Ростове-на-Дону ищут «Королеву осени»
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 2-3 ноября 2019: резкое потепление не за горами
“Это все происки инопланетян”: ростовчане увидели в небе над городом НЛО
Сельскохозяйственная ярмарка 2 ноября 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Во всероссийском конкурсе по созданию высокотехнологичных производств победил проект ученых ЮФУ
«У нас обалденные футболисты»: Валерий Карпин объяснил вылет «Ростова» из Кубка России
В Ростове обсудили безопасность смартфонов в цифровую эпоху
Изменение движения общественного транспорта в Ростове-на-Дону 6 и 8 ноября 2019: как поедут автобусы, троллейбусы и трамваи
Под Ростовом-на-Дону в массовой аварии погиб ребенок
Отключения света в Ростове-на-Дону 1 ноября 2019: где и когда