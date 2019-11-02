«Окружающие кричат и подают знаки остановиться»: В Таганроге водитель грузовика не заметил, как насмерть сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 18:30 2019-11-02T19:14:08+03:00

Большегруз передним колесом наехал на пенсионерку. Сейчас по факту проводится проверка. Фото: ГУ МВД России по РО.

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В социальных сетях появилось видео жуткой аварии, которая произошла практически в центре города Таганрога. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, ЧП случилось около шести часов вечера пятницы, 1 ноября, на улице Ломоносова. По предварительным данным водитель большегруза «Вольво» напустил наезд на женщину, которая скончалась на месте от полученных травм.

В городских пабликах пишут, что трагедия случилась примерно в десяти метрах от пешеходного перехода.

- Загорелся «зеленый», водитель большегруза ее не заметил, так как она попала слепую зону, и поехал, - пишет автор ролика, обильно сдобренного ненормативной лексикой. - В какой-то момент он услышал, что окружающие кричат и подают знаки остановиться. Выяснилось, что большегруз передним колесом наехал на пенсионерку.

Сейчас по факту проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU