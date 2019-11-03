2019-11-03T22:54:03+03:00
Общество

«Боже мой, какая красота!»: Ольга Бузова призналась в любви Ростову-на-Дону

Билеты на концерт в ночном клубе в центре города можно было купить за тысячу рублей
ГОШЕВ Игорь
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Артистка накануне выступала в Краснодаре. А уже завтра ее ждет Волгоград.Артистка накануне выступала в Краснодаре. А уже завтра ее ждет Волгоград.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В воскресенье, 3 ноября, в город Ростов-на-Дону приехала певица Ольга Бузова. Артистка накануне выступала в Краснодаре. А уже завтра ее ждет Волгоград.

За несколько часов до своего концерта в донской столице певица призывала фанатов через сторис в Instagram купить билеты на ее новое шоу, если кто-то еще этого не сделал. Известно, что стоимость билетов начиналась от 1,5 тысячи рублей, но на бесплатных досках объявлений их отдавали и по тысяче.

Таким видом любовалась Ольга с веранды гостиницы в Ростове-на-Дону. Фото: Instagram buzova86

Таким видом любовалась Ольга с веранды гостиницы в Ростове-на-Дону. Фото: Instagram buzova86

А в перерывах между рекламой своего концерта Ольга еще и показала поклонникам вид из своего номера - на набережную реки Дон.

- Боже мой, какая красота! Ростов, ты прекрасен! И эти закаты, - любовалась она видом с веранды гостиницы. Сама же Ольга тут же вспомнила, что была в Ростове-на-Дону год назад.

К слову, судя по всему, желающих посетить концерт столичной звезды оказалось предостаточно - очередь возле ночного клуба на проспекте Театральном растянулась на несколько кварталов. Артистка обещала поклонникам не начинать, пока все ее люди не придут в клуб.

Певица дает концерт в ночном клубе в центре города. Фото: Instagram buzova86

Певица дает концерт в ночном клубе в центре города. Фото: Instagram buzova86

ИСТОЧНИК KP.RU

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