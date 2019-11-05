В Ростовской области ищут 74-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 09:22 2019-11-05T09:22:08+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 74-летний Альберт Прокофьев. Как рассказали волонтеры, занимающиеся его поисками, мужчина исчез 28 октября. С тех пор о местонахождении пенсионера ничего неизвестно ни его родным, ни близким. сам он житель города Ростова-на-Дону.

- В день исчезновения ростовчанин был одет в коричневую тканевую куртку, коричневую рубашку, темные брюки и черные туфли, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост мужчины примерно 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-коричневые с сединой, глаза карие, пенсионер носит бороду.

Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. И, если вы что-то знает о судьбе Альберта Васильевича, позвоните по номерам телефонов, указанным ниже. В настоящее время листовки с его изображением распространяют в сети Интернет и в местах массового скопления людей.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU