В Ростове-на-Дону парень жестоко избил девушку и увез ее в неизвестном направлении

СЕГОДНЯ 14:06 2019-11-05T14:06:45+03:00

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Во вторник, 5 ноября, около трех часов ночи парень избил на улице Подтелкова, 6 девушку, а после увез потерпевшую в неизвестном направлении.

По предварительным данным, горожанин нанес девушке несколько ударов в лицо, грудь и живот, а после посадил пострадавшую в машину и поехал в сторону улицы Нансена. Дальнейший маршрут движения автомобиля, как и то, где в настоящее время находится девушка - неизвестно. Случайные очевидцы происшествия успели запомнить номер автомобиля предполагаемого преступника, который люди передали прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов.

В областном главке факт случившегося подтвердили, сообщив, что в полицию поступило заявление об этом происшествии.

- В настоящее время полицейские разбираются во всех обстоятельствах произошедшего, - отметили в ГУ МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU