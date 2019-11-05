«Отрезала лапу и посыпала машину крупой»: ростовская пенсионерка провела колдовской обряд на капоте иномарки

СЕГОДНЯ 18:33 2019-11-05T18:44:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице пенсионерка рассыпала на капоте дорогого автомобиля крупу и положила отрезанную лапку на лобовое стекло, сделав несколько кругов вокруг припаркованной машины. Инцидент произошел на улице Сарьяна.

- Вот такое утро было у моего соседа. Женщина пересмотрела «Битву экстрасенсов» – да так, что даже бедное животное пострадало... Уже не первый человек страдает от ее рук и не первое животное: в прошлый раз было две лапки, – сообщила в соцсети автор видеоролика.

Ошеломленные ростовчане принялись угадывать смысл проведенного ритуала.

После проведения обряда женщина сбежала. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

- Может эту недоэкстрасенса надо в спец.мед.учереждение сдать?, -поделился мнением Максим Гоздецкий

- Парковочное место внука занял по всей видимости, - пошутил Андрей Мусханов.

- Это точно не кошачья лапка. Но у субъекта претворившего этот мистический перформанс - явное осеннее обострение в самой высшей фазе. Малое, что нужно сделать водителю (тем более если он является объектом сего ведьминского шабаша) написать заявление в полицию, - высказалась Валентина Кабилова.

Некоторые горожане посчитали, что подобным шаманским ритуалом женщина наводит порчу на недруга.

ИСТОЧНИК KP.RU