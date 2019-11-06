Акция возмездия: автохаму в Ростове устроили мусорный коллапс

СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-06T12:54:20+03:00

Горожане не стали тратить время на разговоры с водителем

Изменить размер текста: A A

Перегородившая проезд в один из дворов в Ростове легковушка «Мазда» подверглась атаке местных жителей, решивших проучить нерадивого автовладельца. Как сообщили очевидцы акции народного «отмщения» в соцсетях, вызвавшую раздражение людей иномарку забросали мусором.

Фотографии автомобиля, с обильно покрытым отходами лобовым стеклом, появились в паблике «Ростов Главный».

- Водитель перекрыл проезд на Ленина, 68. «Газель» не смогла заехать во двор. Народное правосудие в действии, - сопроводил кадры комментарием автор поста.

"Народное возмездие" ростовчане назвали бессмысленным. Фото: https://vk.com/rostovnadonu

Как видно на снимках, совсем рядом с машиной стоит полупустой мусорный контейнер. Вероятнее всего, именно его характерное содержимое и стало убедительным инструментом критики в руках возмущенных жильцов дома.

По мнению подписчиков паблика, такие меры не приведут ни к чему хорошему. Ростовчане уверены, что автохама этим не проймешь. Элементарно смахнув мусор на землю, он уедет прочь по своим делам, а вся грязь останется во дворе.

ИСТОЧНИК KP.RU