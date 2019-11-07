ФК "Ростов" оштрафовали за поведение фанатов в матче с "Краснодаром"

СЕГОДНЯ 19:09 2019-11-07T19:09:36+03:00

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Контрольно-дисциплинарного комитета РФС оштрафовал желто-синих за поведение фанатов в матче с «Краснодаром».

Болельщики желто-синих сидели на защитном ограждении. В комитете пояснили, что такое нарушение создало угрозу из жизни и здоровью. «Ростову» предстоит выплатить 25 тысяч рублей.

– Также фанаты порвали заградительную сетку. Клуб «Ростов» получил штраф еще в 25 тысяч, – прокомментировал глава комитета Артур Григорьянц в беседе «Спорт-Экспресс».

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов" матч между желто-синими и «Краснодаром» прошел 3 ноября. Сначала ростовчане опережали соперников благодаря дублю Алексея Ионова, который открыл счет на 36-й минуте, через семь минут забил второй гол. Однако в добавленное время «быкам» удалось сравнять счет с соперниками.

ИСТОЧНИК KP.RU