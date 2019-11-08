2019-11-08T11:00:38+03:00
Общество

На Дальнем Востоке появится высокотехнологичный угольный терминал

Строительство перегрузочного комплекса в порту Ванино профинансируют ВТБ и ВЭБ.РФ
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Высокотехнологичный угольный терминал появится в морском порту Ванино в Хабаровском крае. Его строительство станет возможным, благодаря финансированию банка ВТБ и госкорпорации ВЭБ.РФ, которые подписали кредитное соглашение с компанией «ВаниноТрансУголь». Сообщается, что объем финансирования от банков-партнеров в рамках программы «Фабрика проектного финансирования» составит 34 млрд рублей. Планируемый грузооборот первой очереди терминала - 12 млн тонн угля в год, а общий потенциальный грузооборот – до 24 млн тонн угля в год. Ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год. Проект позволит создать более 600 новых рабочих мест.

- Наш банк имеет значительный опыт в организации финансирования крупных инфраструктурных проектов, - рассказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь. - А финансирование строительства специализированного угольного терминала в порту «Ванино» стало первой сделкой в сфере портовой инфраструктуры, которая реализуется ВТБ совместно с ВЭБ.РФ в рамках фабрики проектного финансирования. Появление такого терминала расширяет инфраструктуру для дальнейшего увеличения экспорта российского угля и способствует развитию экономики Дальнего Востока.

По словам первого зампредседателя – член Правления ВЭБ.РФ Николая Цехомского, результатом нашей совместной работы будет не только положительный эффект для экономики Дальнего Востока, но и расширение возможностей для роста российского экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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@TrueKPRU
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