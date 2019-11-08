2019-11-08T12:04:12+03:00
Происшествия

Подростки с куском асфальта избили водителя такси в Ростовской области

Малолетние налетчики пытались ограбить водителя
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Нападавшим придется ответить по всей строгости законаНападавшим придется ответить по всей строгости законаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Суровой схваткой не на жизнь, а насмерть закончилась рейсовая поездка для таксиста из Красного Сулина. Мужчина, взявший заказ от двух молодых людей, и предположить не мог, каким варварским актом насилия обернется этот вояж.

Очутившись в салоне автомобиля, двое подростков 14 и 15 лет в ультимативной форме потребовали от водителя отдать им всю имеющуюся наличность. Решив, что одних громких слов будет недостаточно, один из ребят достал заранее припасенный кусок асфальта и нанес им несколько ударов по голове таксисту.

Впрочем, жертва нападения оказалась не из робкого десятка. Превозмогая раскалывающую боль в голове, водитель смог дать грабителям решительный отпор. Завязалась жестокая потасовка, в ходе которой подозреваемые, так и не сумев получить своего куша, стремительно ретировались с места событий.

Впрочем, спастись от ответственности бегством им не удалось.

- В отношении двух несовершеннолетних 14 и 15 лет возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), - сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области

В настоящее время один из подозреваемых уже задержан. Сейчас выполняются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание второго подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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