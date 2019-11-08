2019-11-08T12:53:26+03:00
Происшествия

Любитель обучающих порнороликов пытался совратить малолетнюю девочку в Ростовской области

Ребенка шокировала интимная переписка с озабоченным дядей
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Извращенец присылал маленькой девочке порнофильмыИзвращенец присылал маленькой девочке порнофильмыФото: Алексей ФОКИН
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Жителю донского региона светит реальный срок за импровизированное «секс-просвещение», которое он вел в отношении малолетнего ребенка.

По информации источника в правоохранительных органах, 6 ноября, следком возбудил уголовное дело по статье 135 «Развратные действия» в отношении 19-летнего жителя Волгодонска.

По версии следствия, мужчина уже длительное время - с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года - вел интимную переписку с девочкой 2011 года рождения в соцсети. Парень поставил перед собой амбициозную задачу — наглядно показать ребенку, что такое половая жизнь. Для этого озабоченный «просветитель» отправлял ей фотоснимки своих гениталий, а также предельно откровенные порноролики. Взамен извращенец стал требовать прислать ему фотографии и видеозаписи обнаженного тела несовершеннолетней девочки.

Не получив от шокированного ребенка желаемого, недовольный мужчина стал настойчиво угрожать ей, что сделает что-то нехорошее. Испуганная малышка рассказала о переписке своим родителям, которые обратились в полицию.

Правоохранители быстро вычислили извращенца и задержали его прямо на месте преступления — то есть, дома у компьютера, откуда он и писал девочке.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В его отношении начато расследование. Если вину докажут, то мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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