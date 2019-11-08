«Все одна, да одна!»: Певица Татьяна Котова «позарилась» на мужчину из картона
Самая яркая певица из Ростова-на-Дону скрывает свою личную жизнь. Татьяна Котова не публикует фотографии с поклонниками, не делится изображениями подарков от ухажеров и до сих пор не замужем.
34-летняя певица является обладательницей титула «Мисс Россия», работала в популярном музыкальном коллективе «ВИА Гра», участвовала во множестве популярных телепроектов, но, судя по всему, пока так и не встретила своего принца. А последняя публикация и вовсе оказалась непонята полумиллионной армии поклонников.
На симке видно, как Татьяна Котова пытается поцеловать мужчину из картона и загадочная подпись: «Надену каблуки, в горошек платье. Ты мне крутил мозги. Довольно, хватит. Стать смелой от тоски, скажу себе беги от этой нелюбви, всё, довольно, хватит...".
Одни поклонники творчества певицы посчитали, что это слова из новой песни певицы, а другие решили, что на личном фронте у знаменитой блондинки не все гладко.
- «Все одна, да одна!», «Вы такая красивая пара», «Татьяна, вы, как всегда, позитивная красотка», «Расскажите, что у Вас на личном фоне?»,«Классная и гармоничная парочка», «Это слова из песни или у с этим мужчиной проблемы?», - интересовались подписчики.
Ясность в опубликованные строки внесла сама знаменитость. В одном из комментариев она подтвердила, что слова из подписи публикации - строки из новой песни. Кстати, знаменитая блондинка пообещала на днях презентовать новую песню.
ИСТОЧНИК KP.RU