«Все одна, да одна!»: Певица Татьяна Котова «позарилась» на мужчину из картона

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-08T13:58:54+03:00

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Самая яркая певица из Ростова-на-Дону скрывает свою личную жизнь. Татьяна Котова не публикует фотографии с поклонниками, не делится изображениями подарков от ухажеров и до сих пор не замужем.

34-летняя певица является обладательницей титула «Мисс Россия», работала в популярном музыкальном коллективе «ВИА Гра», участвовала во множестве популярных телепроектов, но, судя по всему, пока так и не встретила своего принца. А последняя публикация и вовсе оказалась непонята полумиллионной армии поклонников.

На симке видно, как Татьяна Котова пытается поцеловать мужчину из картона и загадочная подпись: «Надену каблуки, в горошек платье. Ты мне крутил мозги. Довольно, хватит. Стать смелой от тоски, скажу себе беги от этой нелюбви, всё, довольно, хватит...".

kottova Татьяна Котова часто участвует в фотосессиях

Одни поклонники творчества певицы посчитали, что это слова из новой песни певицы, а другие решили, что на личном фронте у знаменитой блондинки не все гладко.

- «Все одна, да одна!», «Вы такая красивая пара», «Татьяна, вы, как всегда, позитивная красотка», «Расскажите, что у Вас на личном фоне?»,«Классная и гармоничная парочка», «Это слова из песни или у с этим мужчиной проблемы?», - интересовались подписчики.

Ясность в опубликованные строки внесла сама знаменитость. В одном из комментариев она подтвердила, что слова из подписи публикации - строки из новой песни. Кстати, знаменитая блондинка пообещала на днях презентовать новую песню.

kottova Как из одного цветка не сделать красивого венка , так и один человек не составит яркого танца. Не устану повторять слова благодарности девчонкам, которые решили помочь мне прошлым летом создать такой горячий и зажигательный клип на песню Давай со мной Кто не знает, почти все девушки не профессиональные танцоры , а сделали такое, чего я не могла от них ожидать. Спасибо! Сам клип можно посмотреть по ссылке в сторис

ИСТОЧНИК KP.RU