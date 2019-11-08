Донские полицейские помолятся в кафедральном соборе Ростова

СЕГОДНЯ 14:08 2019-11-08T14:08:43+03:00

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Завтра, 9 ноября, в отреставрированном и освященном Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы состоится первая божественная литургия архиерейским чином после Великого освящения.

В день памяти преподобного Нестора Летописца богослужение возглавит глава Донской митрополии - митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Событие приурочили и к другому Дню - сотрудника органов внутренних дел.

- Вместе с работниками подразделений его посетят руководители ГУ МВД России по Ростовской области. За Литургией будут возглашены прошения о покровительстве российскому воинству, а также сугубые молитвы о почивших стражах порядка, - сообщает о мероприятии Ростовская-на-Дону епархия РПЦ.

Также отмечается, что молитвенно отметить профессиональный праздник и почтить память погибших коллег пребудут полицейские Ростовской области, личный состав, курсанты Ростовского юридического института МВД России, а также родные и близкие павших сотрудников органов внутренних дел.

Литургия начнется в 9:30 утра, уточняют в пресс-службе ростовской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU