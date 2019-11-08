Донские полицейские помолятся в кафедральном соборе Ростова
Завтра, 9 ноября, в отреставрированном и освященном Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы состоится первая божественная литургия архиерейским чином после Великого освящения.
В день памяти преподобного Нестора Летописца богослужение возглавит глава Донской митрополии - митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Событие приурочили и к другому Дню - сотрудника органов внутренних дел.
- Вместе с работниками подразделений его посетят руководители ГУ МВД России по Ростовской области. За Литургией будут возглашены прошения о покровительстве российскому воинству, а также сугубые молитвы о почивших стражах порядка, - сообщает о мероприятии Ростовская-на-Дону епархия РПЦ.
Также отмечается, что молитвенно отметить профессиональный праздник и почтить память погибших коллег пребудут полицейские Ростовской области, личный состав, курсанты Ростовского юридического института МВД России, а также родные и близкие павших сотрудников органов внутренних дел.
Литургия начнется в 9:30 утра, уточняют в пресс-службе ростовской епархии.
ИСТОЧНИК KP.RU