«Такие платья не в моде!»: Анастасия Костенко ответила хейтерам на критику

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-08T15:00:04+03:00

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Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко вновь подверглась критике со стороны недоброжелателей и поклонников Ольги Бузовой. Молодую маму часто критикую за внешний вид, поведение супруга и гардероб. Модель устала от нападок со стороны и решила не спускать ситуацию на «тормозах».

Беременная жена Тарасова разместила в своем профиле в Instagram снимок в обнимку со своим мужем, где он держит ее на ее и нежно смотрит на округлившийся живот супруги. Модель надела облагающее платье винного цвета в стиле Casual. Шатенка сообщила, что в последнее время изменила свое отношение к мнению со стороны.

kostenko.94 P.S. Часто ли вы консультируетесь с кем-то в выборе одежды. Если да, то с кем?

- Ради интереса устроила как-то наблюдение: постарались с моим менеджером учесть все пожелания, чтобы угодить великому инстаграмному критику во множественном числе. И что вышло? Как в книге Иэна Макьюэна (ее не советую читать, очень много переживаний, местами голова кружится от психологических рассуждений главного героя и от сюжета в целом) «Дитя во времени» - "Знаешь, на людей не угодить. То им слишком жарко, то слишком холодно, то чересчур сыро, то, наоборот, слишком сухо. Им в жизни не угодить. Они сами не знают, чего хотят." В последнем предложении вся суть, - поделилась мнением Анастасия Костенко.

kostenko.94 Столько красоты наснимали с моей любимой @lobacheva_tel . Не хочу показаться оригинальной, поэтому, пожалуй, спрошу Лилечка, когда будут готовы фото? P.S. А сегодня, если приложение не обманывает, #23weekspregnant #23неделибеременности

Молодая мама посоветовала не бояться экспериментов и обязательно ориентироваться на личный комфорт и собственные предпочтения.

Подписчицы модели согласились с ней и поделились своим опытом. Оказывается, многие женщины подвергались пристальной критике со стороны во время беременности и это в то время, когда психологическое состояние женщину должно быть наиболее стабильным. Родственники и близкие люди оценивали внешний вид и высказывали, зачастую, необоснованные претензии.

- Тоже в положении и постоянно сталкиваюсь с осуждениями - то надела одежду, скрывающую живот, то наоборот чересчур обтянулась. То живот слишком большой, то слишком маленький. То Обувь на каблуке - нельзя такую, то на плоской подошве нельзя. И так далее. будто я обязана ходить в том, в чем другим понравится, а не как удобно мне?Честно, рада, что я не медийная личность и на меня не обрушивается шквал критики, как на вас, - поддержала супругу Тарасова молодая мама Евгения Андреева.

Но некоторые подписчики вновь принялись критиковать беременную модель из Ростова-на-Дону в комментариях: «Вы прелесть, но такие платья не в моде», «Вы показушники оба мужем», «Без обид, но платье - ужасно».

kostenko.94 Как всегда, с фотографией не определилась, разместила все 4 . Так сказать, выгуливаю очаровательный кардиган . Кстати, этой осенью и зимой особенно актуальны вязаные изделия А ещё, я рада, что совершенно случайно наткнулась на страницу @alis_lalo. Прислала ей фотографии желаемых моделей, свои мерки и вместе мы подобрали цвета и пряжу . Это рекомендация от души, ведь девушка действительно старалась и получилось все именно так, как я хотела Самое главное: используют только высококачественную пряжу, преимущественно натуральных составов( Италия и Турция). Вяжут по индивидуальным меркам, без привязки к стандартным размерам. У них только ручная работа P.S. В моем детстве своим рукоделием меня баловали мама и бабушка Я тоже, между прочим, вязала и вышивать любила P.P.S. И все же, какая фотография больше нравится ? 1,2,3 или 4?

ИСТОЧНИК KP.RU