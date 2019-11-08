2019-11-08T15:43:55+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в ЮФУ обсудят российско-турецкие отношения

В стенах вуза пройдет научно-экспертная сессия «Юг России в контексте российско-турецких отношений» с участием международных специалистов
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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В понедельник, 11 ноября, в Южном федеральном университете состоится международная научно-экспертная сессия «Юг России в контексте российско-турецких отношений». Она пройдет на базе ЮФУ и приурочена к перекрестному году культуры и туризма России и Турции.

Как рассказали в вузе, участие в международной научно-экспертной сессии примут ученые и эксперты, специализирующиеся на изучении Турции, представители общественных и государственных организаций из Стамбула, Сухума, Москвы, Ставрополя, Азова и Ростова-на-Дону. Кроме того, мероприятие планирует посетить и генеральный секретарь Российско-Турецкого Форума общественности Сергей Марков.

- В ходе научно-экспертной сессии планируется обсудить стратегическую важность Юга России для развития российско-турецких отношений в гуманитарной сфере, исторический опыт контактов Юга России с Турцией, особенности и перспективы российско-турецкого сотрудничества на Юге России, - добавили в вузе.

ВАЖНО!

Место проведения мероприятия: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 105/42, 2 этаж, малый зал (к. 204). Начало в 10.00.

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@TrueKPRU
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