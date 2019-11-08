2019-11-08T17:14:03+03:00
Общество

Голый мужчина избил женщину с коляской, а затем лег на дорогу и умер в Аксае

Безумная история произошла в тихом городке
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Полиция приехала, когда мужчина уже скончалсяПолиция приехала, когда мужчина уже скончалсяФото: Василий ХОДАРЕВ
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Вечером 7 ноября в Аксае Ростовской области случилась странная история, больше похожая на театрализованное представление. Местные жители, ставшие очевидцами происшествия, рассказали, как совершенно обнаженный мужчина на площади Ленина кидался на людей в приступах неконтролируемой ярости.

Жертвой голого неадеквата стала мирно идущая по своим делам женщина с коляской. Её безумец жестоко избил без объяснения причин.

После этого мужчина бросился на проезжую часть и стал бросаться на проезжающие автомобили. Итог «представления» оказался плачевным — неизвестный гражданин, побегав по проезжей части, упал на землю и умер.

Некоторые свидетели указывают, что его сбил один из автомобилистов.

- В полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины. На месте работают представители правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося устанавливаются, - рассказали в пресс-службе МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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