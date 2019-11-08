Гусеничный каток от трактора поставил на уши все экстренные службы Новочеркасска

СЕГОДНЯ 17:50 2019-11-08T17:50:01+03:00

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Большой переполох наделал банальный гусеничный каток от трактора, который приняли за противотанковую мину времен Великой отечественной войны.

Происшествие случилось сегодня, 8 ноября, в Новочеркасске. На автомобиле по улице Щорса проезжали военнослужащие. Пропуская встречную машину, авто свернуло на обочину. В этот момент пассажиры легковушки почувствовали мощный удар — оказалось, что транспортное средство зацепило и выворотило из земли нечто, сильно напоминающее старую неразорвавшуюся мину.

Солдаты вызвали экстренные службы по номеру «112» , вспомнив, что недавно в этом месте проходили земляные работы. По их мнению, неизвестный предмет действительно мог оказаться опасным военным артефактом времен ВОВ, представляющим потенциальную угрозу для всех водителей и пешеходов.

Прибывшие полицейские и спасатели оцепили часть улицы, а также полностью перекрыли по ней автомобильное и пешее движение и вызвали взрывотехников.

Для «разминирования» находки пришлось задействовать кинолога со специально обученной собакой. Когда эксперт осторожно удалил глину с предмета, то быстро выяснилось, что обыкновенный каток от трактора.

ИСТОЧНИК KP.RU