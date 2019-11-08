Гусеничный каток от трактора поставил на уши все экстренные службы Новочеркасска
Большой переполох наделал банальный гусеничный каток от трактора, который приняли за противотанковую мину времен Великой отечественной войны.
Происшествие случилось сегодня, 8 ноября, в Новочеркасске. На автомобиле по улице Щорса проезжали военнослужащие. Пропуская встречную машину, авто свернуло на обочину. В этот момент пассажиры легковушки почувствовали мощный удар — оказалось, что транспортное средство зацепило и выворотило из земли нечто, сильно напоминающее старую неразорвавшуюся мину.
Солдаты вызвали экстренные службы по номеру «112» , вспомнив, что недавно в этом месте проходили земляные работы. По их мнению, неизвестный предмет действительно мог оказаться опасным военным артефактом времен ВОВ, представляющим потенциальную угрозу для всех водителей и пешеходов.
Прибывшие полицейские и спасатели оцепили часть улицы, а также полностью перекрыли по ней автомобильное и пешее движение и вызвали взрывотехников.
Для «разминирования» находки пришлось задействовать кинолога со специально обученной собакой. Когда эксперт осторожно удалил глину с предмета, то быстро выяснилось, что обыкновенный каток от трактора.
ИСТОЧНИК KP.RU