Молодежка ФК «Ростов» в меньшинстве одолела крепкий «Тамбов»

СЕГОДНЯ 18:19 2019-11-08T18:23:03+03:00

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В игре 16 тура молодежного первенства «Ростов» оказался сильнее своих оппонентов из «Тамбова» и победил со минимальным преимуществом 1:0. Победный гол с одиннадцатиметрового штрафного удара забил Михаил Осинов.

- Гости активнее начали игру и могли открыть счет уже на 3-й минуте, но уверенно сыграл Денис Попов. «Ростов» ответил опасным ударом со штрафного от Колотиевского и выстрелом Гогричиани. В обоих случаях забить не удалось, - рассказали о событиях встречи в пресс-службе «желто-синих».

На 33-й минуте игры ростовчане остались в меньшинстве. За нарушение правил при вводе мяча вратарем соперника судья показал вторую желтую карточку полузащитнику «Ростова» Гоче Гогричиани и тот был вынужден уйти с поля.

Это стало не единственным испытанием для донского коллектива в этой игры. Под занавес матча чаша победных весов могла склониться в пользу «Тамбова», если бы они сумели забить пенальти, назначенный на 86-й минуте. Однако голкипер «желто-синих» Денис Попов уверенно справился с этим ударом.

А спустя всего 4 минуты, с «точки» забили уже футболисты «Ростова».

Таким образом, ростовчане набрали 20 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице. «Тамбов» с 27 очками в активе идет на шестой строчке.

КОНКРЕТНО Молодежное первенство России. 16-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) — Тамбов — 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Осинов, 90 (с пенальти).

ИСТОЧНИК KP.RU