2019-11-08T18:36:16+03:00
Общество

Ссора скандально известного футболиста «Ростова» Павла Мамаева с женой попала на видео

Супруги решил носить ее вместе
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Футболист будет участвовать в матчах с января. Фото: Instgram Павел МамаевФутболист будет участвовать в матчах с января. Фото: Instgram Павел Мамаев
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Совсем недавно Павел Мамаев стал играть в составе ФК «Ростов» и переехал в донскую столицу. Новоявленный футболист «Ростова» пока не выходит на поле в составе команды.

Виной всему — юридические проволочки, которые временно запрещают игроку выступать в составе команды в матчах.

Сейчас скандально известный экс-футболист «Краснодара», покинувший клуб после драки в центре Москвы и судимости, восстанавливает форму по специальной программе. Судя по всему, дела в семье футболиста и его жены Аланы пошли на лад, вот только недавно в социальных сетях появилось неоднозначное видео.

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На кадрах видно, что супруги не могут поделить кофту. Супруга футболиста утверждает, что это ее вещь, а Павел говорит, что это не так, потому что вещь ей явно велика.

- Это моя кофта, - горит Алана. - А ты не видешь, что я ее первый надел, - возражает футболист.

Пара перевела ссору в шутку и решил идти в кофте вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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