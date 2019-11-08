Ссора скандально известного футболиста «Ростова» Павла Мамаева с женой попала на видео
Совсем недавно Павел Мамаев стал играть в составе ФК «Ростов» и переехал в донскую столицу. Новоявленный футболист «Ростова» пока не выходит на поле в составе команды.
Виной всему — юридические проволочки, которые временно запрещают игроку выступать в составе команды в матчах.
Сейчас скандально известный экс-футболист «Краснодара», покинувший клуб после драки в центре Москвы и судимости, восстанавливает форму по специальной программе. Судя по всему, дела в семье футболиста и его жены Аланы пошли на лад, вот только недавно в социальных сетях появилось неоднозначное видео.
На кадрах видно, что супруги не могут поделить кофту. Супруга футболиста утверждает, что это ее вещь, а Павел говорит, что это не так, потому что вещь ей явно велика.
- Это моя кофта, - горит Алана. - А ты не видешь, что я ее первый надел, - возражает футболист.
Пара перевела ссору в шутку и решил идти в кофте вместе.
ИСТОЧНИК KP.RU