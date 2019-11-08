Гандбольный десант из Ростова пополнит состав сборной России

СЕГОДНЯ 18:57 2019-11-08T18:59:24+03:00

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Тренерский штаб национальной сборной России опубликовал окончательный список гандболисток, рекрутированных под знамена главной команды страны. Двадцати вызванным спортсменкам предстоит подготовка к чемпионату мира 2019 года, который пройдет в японском Кумамото с 30 ноября по 15 декабря.

По решению главного тренера Амброса Мартина, почти половину отобранных игроков составили «донские красавицы» из Ростова. Внушительный гандбольный десант — это девять игроков «Ростов-Дона»: Анна Седойкина, Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова, Владлена Бобровникова, Анна Сень, Ксения Макеева, Анна Вяхирева, Валерия Маслова и Юлия Манагарова.

По информации Федерации гандбола России, перед основным турниром в Японии девушки пару дней проведут на краткосрочном сборе в Новогорске - он запланирован на период с 18 по 20 ноября. Затем тренерский штаб национальной команды отберет восемнадцать гандболисток, которые сначала примут участие в товарищеском турнире Seoul Cup, а после отправятся на ЧМ.

ИСТОЧНИК KP.RU