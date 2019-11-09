В центре Ростова-на-Дону продавцы превратили остановку в стихийный рынок

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-09T10:26:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице на улице Московской автобусную остановку превратили в рынок. Об этом в группе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону» сообщил возмущенный увиденным горожанин.

Теперь ежедневного не менее десятка продавцов раскладывают свои товары возле остановки. Люди продают продукты питания, мелочи для дома, а также одежду и обувь.

- На Московской,50 Б автобусные остановки превратилась в большой рынок! Это ли не позор нашего города? Гнать их оттуда! Есть специальные места для торговли! Остановка - это не рынок, - высказал свое мнение горожанин.

Большинство ростовчан разделили его мнение и заступились за продавцов. Об этом люди писали в комментариях: «С правовой точки зрения, их нужно разгонять. С точки зрения человечности, им нужно разрешить зарабатывать», «Каждый зарабатывает, как может», «Ну а как же бабушкам прибавку к пенсии заработать?».

ИСТОЧНИК KP.RU