2019-11-09T10:26:51+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону продавцы превратили остановку в стихийный рынок

Предприимчивые горожане ежедневно торгуют продуктами и товарами для дома
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Продавцы устроили стихийный рынок. Фото: vk «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону»Продавцы устроили стихийный рынок. Фото: vk «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону»
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В донской столице на улице Московской автобусную остановку превратили в рынок. Об этом в группе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону» сообщил возмущенный увиденным горожанин.

Теперь ежедневного не менее десятка продавцов раскладывают свои товары возле остановки. Люди продают продукты питания, мелочи для дома, а также одежду и обувь.

- На Московской,50 Б автобусные остановки превратилась в большой рынок! Это ли не позор нашего города? Гнать их оттуда! Есть специальные места для торговли! Остановка - это не рынок, - высказал свое мнение горожанин.

Большинство ростовчан разделили его мнение и заступились за продавцов. Об этом люди писали в комментариях: «С правовой точки зрения, их нужно разгонять. С точки зрения человечности, им нужно разрешить зарабатывать», «Каждый зарабатывает, как может», «Ну а как же бабушкам прибавку к пенсии заработать?».

ИСТОЧНИК KP.RU

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