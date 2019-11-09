2019-11-09T13:09:46+03:00
Общество

Чиновник из Ростовской области заплатит 50 тысяч рублей за погибшие деревья и газоны

Обвиняемый признал свою вину в суде
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Руководитель заплатит штрафРуководитель заплатит штрафФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Донецка» отделался штрафом за погибшие из-за ненадлежащего ухода городские зеленые насаждения, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Руководитель в течении длительного времени не принимал никаких мер по обеспечению комплексного ухода по содержанию растений, высаженных в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и являющихся муниципальной собственностью. Все эти действия привели к гибели газонного покрытия, кустарников и других зеленых насаждений, расположенных вдоль проспекта Ленина. Бюджет города и области понес крупный ущерб на сумму более 3,7 млн рублей.

- В ходе расследования обвиняемым заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое следователем удовлетворено, - отметили в ведомстве.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме, ранее к уголовной ответственности не привлекался, совершил преступление небольшой тяжести. Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, подсудимому назначена мера уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовские пожарные пригласили к себе отмечать Новый год слепого мальчика, который целый год звонил в экстренные службы
«Я молчать не стану!»: Анастасия Костенко рассказала о домашнем насилии и отношениях с Дмитрием Тарасовым
В центре Ростова-на-Дону продавцы превратили остановку в стихийный рынок
Подозреваемые в пожаре на Театральном спуске в Ростове отказались признавать вину
«Вызов принят!»: Ростовчанка показала «шпагат Ван Дамма» на Театральной площади
Гандбольный десант из Ростова пополнит состав сборной России
Ссора скандально известного футболиста «Ростова» Павла Мамаева с женой попала на видео
Молодежка ФК «Ростов» в меньшинстве одолела крепкий «Тамбов»
Гусеничный каток от трактора поставил на уши все экстренные службы Новочеркасска
Голый мужчина избил женщину с коляской, а затем лег на дорогу и умер в Аксае
Ростовский лайнер Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в Шереметьево
Затяжные дожди и резкий холод: в Ростовскую область возвращается настоящая осень
В Ростове-на-Дону в ЮФУ обсудят российско-турецкие отношения
«Такие платья не в моде!»: Анастасия Костенко ответила хейтерам на критику
Донские полицейские помолятся в кафедральном соборе Ростова
«Все одна, да одна!»: Певица Татьяна Котова «позарилась» на мужчину из картона
Замначальника роты ППС в Таганроге уволили после информации о коррупции
Любитель обучающих порнороликов пытался совратить малолетнюю девочку в Ростовской области
В Ростове-на-Дону пройдет Всероссийский студенческий конкурс медиа, рекламных и PR-проектов
Подростки с куском асфальта избили водителя такси в Ростовской области
На Дальнем Востоке появится высокотехнологичный угольный терминал
«Донская сборка-2019»: В Ростове-на-Дону стартует инженерный хакатон для школьников