Чиновник из Ростовской области заплатит 50 тысяч рублей за погибшие деревья и газоны

СЕГОДНЯ 13:09 2019-11-09T13:09:46+03:00

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Начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Донецка» отделался штрафом за погибшие из-за ненадлежащего ухода городские зеленые насаждения, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Руководитель в течении длительного времени не принимал никаких мер по обеспечению комплексного ухода по содержанию растений, высаженных в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и являющихся муниципальной собственностью. Все эти действия привели к гибели газонного покрытия, кустарников и других зеленых насаждений, расположенных вдоль проспекта Ленина. Бюджет города и области понес крупный ущерб на сумму более 3,7 млн рублей.

- В ходе расследования обвиняемым заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое следователем удовлетворено, - отметили в ведомстве.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме, ранее к уголовной ответственности не привлекался, совершил преступление небольшой тяжести. Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, подсудимому назначена мера уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU