В Ростове-на-Дону пропал 31-летний мужчина

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-09T14:46:15+03:00

Мужчина не выходит на связь с родственниками и друзьями

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В донской столице волонтеры поискового отряда разыскивают без вести пропавшего 31-летнего Вадима Масляникова. Как сообщили в «Лиза Алерт Юг», местонахождение мужчины не известно уже третий день.

Горожанин исчез 6 ноября. Пропавший мужчина ростом в 175 см, среднего телосложения, карие глаза, темные волосы. Был одет в серый свитер, джинсы, осенний плащ и кроссовки. Мужчина уже три дня не выходит на связь с родственниками и друзьями.

Для поисков пропавшего 31-летнего Вадима Масленикова необходима помощь ростовских добровольцев

АЛЛО!

Если у Вас есть какая-то информация о пропавшем мужчине, то просьба сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU