В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в аварии погиб человек

СЕГОДНЯ 14:57 2019-11-09T14:57:28+03:00

Один из водителей не справился с управлением. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

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В пятницу, 8 ноября, на трассе М4 «Дон» в Тарасовском районе Ростовской области погиб мужчина. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, ДТП произошло в 22:30.

По предварительным данным, водитель грузовика DAF не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался еще в один DAF. Виновник аварии скончался на месте до приезда скорой. Полученные повреждения были такой степени, что сразу установить его личность не удалось.

- Второй водитель от госпитализации отказался, - отметили в ведомстве.

Для ликвидации последствий аварии на донской трассе пришлось привлекать специалистов Тарасовского и Миллеровского отрядов Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU