В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в аварии погиб человек
В пятницу, 8 ноября, на трассе М4 «Дон» в Тарасовском районе Ростовской области погиб мужчина. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, ДТП произошло в 22:30.
По предварительным данным, водитель грузовика DAF не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался еще в один DAF. Виновник аварии скончался на месте до приезда скорой. Полученные повреждения были такой степени, что сразу установить его личность не удалось.
- Второй водитель от госпитализации отказался, - отметили в ведомстве.
Для ликвидации последствий аварии на донской трассе пришлось привлекать специалистов Тарасовского и Миллеровского отрядов Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU