«Хороша, чертовка!»: Виктория Лопырева показала восточный танец

СЕГОДНЯ 10:30 2019-11-10T10:33:26+03:00

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Обладательница титула «Мисс Россия», посол ЧМ-2018 и молодая мама Виктория Лопырева предстала в необычном амплуа. Знаменитая блондинка показала элементы восточного танца в красном вечернем платье.

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Виктория вместе со своими возлюбленным Игорем Булатовым побывали в одном из известных московских ресторанов. Ростовской красавице настолько понравилось заведение и атмосфера, что она начала танцевать. Блондинка в приподнятом настроении «зажгла» в зале. На кадрах видно, что Виктория находится в отлично форме, несмотря на то, что она совсем недавно стала мамой.

Поклонники принялись обсуждать Викторию Лопыреву в комментариях: «Вы такая красивая!», «Хороша, чертовка!», «Жаль, то я не встретил Вас раньше», «Отлично двигаетесь», «Вика, я не могу поверить, что вы не так давно стали мамой. Отлично выглядите» и т.д.

Всего за несколько часов танец Виктории Лопыревой посмотрели более 318 тысяч человек.

lopyrevavika Love this dress! #Repost @sol_angelann Gorgeous @lopyrevavika in a dress with sapphire Swarovski crystals #swarovski #swarovskidress

Стоит отметить, что подобные ролики знаменитость выкладывает не часто. Блондинка чаще делится удачными снимками с фотосессий.

ИСТОЧНИК KP.RU