«Хороша, чертовка!»: Виктория Лопырева показала восточный танец
Обладательница титула «Мисс Россия», посол ЧМ-2018 и молодая мама Виктория Лопырева предстала в необычном амплуа. Знаменитая блондинка показала элементы восточного танца в красном вечернем платье.
Виктория вместе со своими возлюбленным Игорем Булатовым побывали в одном из известных московских ресторанов. Ростовской красавице настолько понравилось заведение и атмосфера, что она начала танцевать. Блондинка в приподнятом настроении «зажгла» в зале. На кадрах видно, что Виктория находится в отлично форме, несмотря на то, что она совсем недавно стала мамой.
Поклонники принялись обсуждать Викторию Лопыреву в комментариях: «Вы такая красивая!», «Хороша, чертовка!», «Жаль, то я не встретил Вас раньше», «Отлично двигаетесь», «Вика, я не могу поверить, что вы не так давно стали мамой. Отлично выглядите» и т.д.
Всего за несколько часов танец Виктории Лопыревой посмотрели более 318 тысяч человек.
Стоит отметить, что подобные ролики знаменитость выкладывает не часто. Блондинка чаще делится удачными снимками с фотосессий.
ИСТОЧНИК KP.RU