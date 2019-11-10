2019-11-10T10:33:26+03:00
Общество

«Хороша, чертовка!»: Виктория Лопырева показала восточный танец

Обладательница титула «Мисс Россия» очаровала поклонников
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Виктория Лопырева недавно стала мамой. Фото: Instagram Виктория ЛопыреваВиктория Лопырева недавно стала мамой. Фото: Instagram Виктория Лопырева
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Обладательница титула «Мисс Россия», посол ЧМ-2018 и молодая мама Виктория Лопырева предстала в необычном амплуа. Знаменитая блондинка показала элементы восточного танца в красном вечернем платье.

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Виктория вместе со своими возлюбленным Игорем Булатовым побывали в одном из известных московских ресторанов. Ростовской красавице настолько понравилось заведение и атмосфера, что она начала танцевать. Блондинка в приподнятом настроении «зажгла» в зале. На кадрах видно, что Виктория находится в отлично форме, несмотря на то, что она совсем недавно стала мамой.

Поклонники принялись обсуждать Викторию Лопыреву в комментариях: «Вы такая красивая!», «Хороша, чертовка!», «Жаль, то я не встретил Вас раньше», «Отлично двигаетесь», «Вика, я не могу поверить, что вы не так давно стали мамой. Отлично выглядите» и т.д.

Всего за несколько часов танец Виктории Лопыревой посмотрели более 318 тысяч человек.

lopyrevavikalopyrevavika
Love this dress! #Repost @sol_angelann Gorgeous @lopyrevavika in a dress with sapphire Swarovski crystals #swarovski #swarovskidress
30997 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Стоит отметить, что подобные ролики знаменитость выкладывает не часто. Блондинка чаще делится удачными снимками с фотосессий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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