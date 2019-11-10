В Ростове-на-Дону постоялец отеля устроил стрельбу
В донской столице постоялец отеля премиум-класса устроил стрельбу в номере. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, у задержанного нашли оружие.
- В полицию поступило сообщение о нарушении правопорядка в одной из гостиниц города. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметили в ведомстве
В пресс-службе донского главка МВД рассказали, что никто из людей не пострадал. У задержанного нашли оружие.
Известно, что у подозреваемого мужчины нашли восемь видео оружия, в том числе обрезы.
ИСТОЧНИК KP.RU