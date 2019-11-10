2019-11-10T11:30:32+03:00
Общество

Ростовский рынок «Привоз» сохранит часть торговых точек

Продавцы переедут в ТЦ
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
На месте рынка появится школа.Фото: Яндекс.КартыНа месте рынка появится школа.Фото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

В донской столице решился вопрос с размещением рынка «Привоз» на Зорге. Часть торговых точек переедет в одноименный торговый центр.

Рынок «Привоз» и часть прилегающей к нему территории находится в частной собственности.

- Но на свободном пока земельном участке за этим ТЦ стихийно организовалась полноценная и постоянно действующая ярмарка, которую горожане и журналисты именуют «рынком «Привоз». Этот участок передан в собственность муниципалитета для строительства большой, современной школы, которая в данном микрорайоне жизненно необходима, - отметил на начальник управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов в беседе 1rnd.

По его словам, 80% торговых точек переместят в ТЦ «Привоз». Территорию, которая была занята незаконно, придется освободить под строительство школы, которое начнется в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самая красивая россиянка живет по советам Стива Джобса
В Ростове-на-Дону постоялец отеля устроил стрельбу
«Хороша, чертовка!»: Виктория Лопырева показала восточный танец
"Вы проходите!": Девушка из Батайска стала участницей шоу «Танцы»
Гандболистки "Ростов-Дон" обыграли соперниц из Польши
В Ростовской области пожарные вытащили из горящей бани человека
В Ростовской области на реке Дон погиб мужчина из-за столкновения двух маломерных судов
«Танцуй, девочка!»: Татьяна Котова выпустила новую песню
Священнослужитель из Москвы пропал по дороге из Ростова-на-Дону
«Это же руины!»: Звезда Playboy Мария Лиман нашла окно в будущее
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в аварии погиб человек
В Ростове-на-Дону пропал 31-летний мужчина
Ростовские пожарные пригласили к себе отмечать Новый год слепого мальчика, который целый год звонил в экстренные службы
Чиновник из Ростовской области заплатит 50 тысяч рублей за погибшие деревья и газоны
«Я молчать не стану!»: Анастасия Костенко рассказала о домашнем насилии и отношениях с Дмитрием Тарасовым