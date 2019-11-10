Ростовский рынок «Привоз» сохранит часть торговых точек

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-10T11:30:32+03:00

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В донской столице решился вопрос с размещением рынка «Привоз» на Зорге. Часть торговых точек переедет в одноименный торговый центр.

Рынок «Привоз» и часть прилегающей к нему территории находится в частной собственности.

- Но на свободном пока земельном участке за этим ТЦ стихийно организовалась полноценная и постоянно действующая ярмарка, которую горожане и журналисты именуют «рынком «Привоз». Этот участок передан в собственность муниципалитета для строительства большой, современной школы, которая в данном микрорайоне жизненно необходима, - отметил на начальник управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов в беседе 1rnd.

По его словам, 80% торговых точек переместят в ТЦ «Привоз». Территорию, которая была занята незаконно, придется освободить под строительство школы, которое начнется в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU