Ростовский рынок «Привоз» сохранит часть торговых точек
В донской столице решился вопрос с размещением рынка «Привоз» на Зорге. Часть торговых точек переедет в одноименный торговый центр.
Рынок «Привоз» и часть прилегающей к нему территории находится в частной собственности.
- Но на свободном пока земельном участке за этим ТЦ стихийно организовалась полноценная и постоянно действующая ярмарка, которую горожане и журналисты именуют «рынком «Привоз». Этот участок передан в собственность муниципалитета для строительства большой, современной школы, которая в данном микрорайоне жизненно необходима, - отметил на начальник управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов в беседе 1rnd.
По его словам, 80% торговых точек переместят в ТЦ «Привоз». Территорию, которая была занята незаконно, придется освободить под строительство школы, которое начнется в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU