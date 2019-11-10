2019-11-10T13:56:33+03:00
Общество

Баста станет футбольным комментатором в матче СКА-"Волгарь"

Музыкант посетит игру на ростовском стадионе
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Баста активно поддерживает ростовский СКАБаста активно поддерживает ростовский СКАФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В воскресенье, 10 ноября, ростовский СКА встретится на своем стадионе с астраханским «Волгарем».

Первый тайм будет комментировать Тимур Журавель, а репер Баста подключится во втором тайме.

– Приходите на стадион или смотрите прямую трансляцию матча на YouTube канале СКА в 17:00, – пригласил Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, ростовских болельщиков.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в октябре Баста стал владельцем СКА и теперь активно продвигает клуб. Он оплатил все долги армейцев и уже успел вложить в развитие около 10 миллионов рублей из собственных средств.

Сейчас известный ростовчанин активно ищет партнеров и спонсоров, которые помогали бы клубу за рекламу. Сейчас СКА занимает шестое место. За 16 матчей футболистам удалось набрать 24 очка. А конкуренты предстоящего матча - «Волгарь» набрали пока 43 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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