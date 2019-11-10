В Ростове-на-Дону на набережной произошел пожар в кафе
В воскресенье, 10 ноября, в донской столице сгорело кафе "Казачья станица" на набережной. В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что заведение было закрыто и никто не пострадал.
На улице Береговой загорелось кафе «Казачья станица» около 05:04.
- Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Возгорание тушили 18 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
По их словам, полностью ликвидировать огонь удалось спустя 1,5 часа.
Очевидцы произошедшего утверждают, что кафе неожиданно вспыхнуло и огонь стремительно распространялся по территории.
Специалистам предстоит установить истинную причину произошедшего пожара в кафе "Казачья станица" на ростовской набережной.
ИСТОЧНИК KP.RU