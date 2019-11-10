2019-11-10T17:47:51+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на набережной произошел пожар в кафе

Специалистам предстоит установить истинную причину возгорания
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пожар потушили спустя 1,5 часа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской областиПожар потушили спустя 1,5 часа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области
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В воскресенье, 10 ноября, в донской столице сгорело кафе "Казачья станица" на набережной. В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что заведение было закрыто и никто не пострадал.

На улице Береговой загорелось кафе «Казачья станица» около 05:04.

- Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Возгорание тушили 18 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По их словам, полностью ликвидировать огонь удалось спустя 1,5 часа.

Очевидцы произошедшего утверждают, что кафе неожиданно вспыхнуло и огонь стремительно распространялся по территории.

Специалистам предстоит установить истинную причину произошедшего пожара в кафе "Казачья станица" на ростовской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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