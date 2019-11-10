Учитель из Ростовской области предложила выдавать разрешения на рождение детей только умным

СЕГОДНЯ 18:14 2019-11-10T18:24:25+03:00

А еще родители должны будут пройти специальное обучение

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Жительница Ростовской области предложила выдавать разрешения на рождение детей. Педагог выступила с предложением в социальной сети в группе «Подслушали в городе Шахты».

Дончанка решила не разглашать свое имя, поэтому выступила анонимно.

- Я педагог. И мне очень тяжело. Дети невоспитанные, культура на нуле. И всему виной родители, такие же неучи. Пора открывать школу родителей. Пусть учатся, сдают экзамены, потом получают разрешение на рождение детей, - сообщила женщина.

Сама того не подразумевая, женщина спровоцировала бурную дискуссию на просторах социальных сетей.

- Я думаю виновата школа, ведь учителям все равно и для них все виноваты, а не они, - поделился мнением Денис-Сергеевич Тарасов.

Люди стали выдвигать теории из-за чего дети стали невоспитанными и не проявляют интереса к обучению: «Здесь больше виновато телевидение и интернет»,«Розги вернуть и будут как шелковые!»,«Ну, правильно, на нас в школе точно также говорили! Увы, но эту цепь уже не оборвать!».

ИСТОЧНИК KP.RU