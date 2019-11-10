Коридор ужаса: ростовчанин сделал снимки городского подземелья

СЕГОДНЯ 19:11 2019-11-10T19:15:04+03:00

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Житель Ростова-на-Дону прогулялся по подземному коридору, сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Автор публикации разместил фото, которые сделал накануне. Мужчина прогулялся по темному тоннелю.

- Прогулка по генеральному коллектору Ростова, - сообщил Павел Федоров.

Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Ростовчане принялись с интересом разглядывать и комментировать фотографии. Многие отметили, что место сильно похоже на обстановку в фильмах ужаса и начали делиться ассоциациями: «А где Пеннивайз?», «Логово черепашек-ниндзя», «Аж вонь в нос попала».

- Можно вдохнуть нехороших газов и пополнить царство Аида, - высказался Анатолий Щербина.

Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Нашлись и те, кто захотел побывать на подобной экскурсии: «Как можно на экскурсию попасть?», «А можно мне тоже туда?», «Тоже бы там прогулялся» и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU