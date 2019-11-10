Коридор ужаса: ростовчанин сделал снимки городского подземелья
Житель Ростова-на-Дону прогулялся по подземному коридору, сообщается в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Автор публикации разместил фото, которые сделал накануне. Мужчина прогулялся по темному тоннелю.
- Прогулка по генеральному коллектору Ростова, - сообщил Павел Федоров.
Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Ростовчане принялись с интересом разглядывать и комментировать фотографии. Многие отметили, что место сильно похоже на обстановку в фильмах ужаса и начали делиться ассоциациями: «А где Пеннивайз?», «Логово черепашек-ниндзя», «Аж вонь в нос попала».
- Можно вдохнуть нехороших газов и пополнить царство Аида, - высказался Анатолий Щербина.
Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Нашлись и те, кто захотел побывать на подобной экскурсии: «Как можно на экскурсию попасть?», «А можно мне тоже туда?», «Тоже бы там прогулялся» и т.д.
ИСТОЧНИК KP.RU