В Ростове-на-Дону за два месяца снесли сотню ларьков

СЕГОДНЯ 16:32 2019-11-11T16:32:17+03:00

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В донской столице около сотни незаконных ларьков демонтировали за два минувших месяца. Об этом сообщили в администрации города.

- За октябрь 2019 г. в Ростове-на-Дону освобождено 26 самовольно захваченных торговцами земельных участков, причем, 22 павильона демонтировано силами управления торговли, а четыре участка после соответствующих уведомлений о предстоящем демонтаже освободили сами владельцы ларьков. И это хорошая тенденция, когда люди понимают, что торговать нужно на законных основаниях. Месяцем ранее, в сентябре, снесено 65 ларьков, - сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания Ростова Константин Тихонов.

По его словам, в прошлом месяце разобрали меньше незаконных ларьков, чем в сентябре. Отчасти это произошло из-за того, что объекты на мини-рынке «Спектор» решили не сносить. На его территории власти дали возможность привести рынок в порядок в соответствии с законодательством. Сейчас там нет крытого павильона, не оформлены документы на землепользование и требований антитеррористической безопасности.

Сейчас снос незаконных торговых объектов продолжается. На днях с пересечения улиц 1-й Конной Армии и Веры Пановой вывезли пять павильонов.

ИСТОЧНИК KP.RU