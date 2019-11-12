В Ростове-на-Дону задержали серийного вора-домушника

СЕГОДНЯ 17:17 2019-11-12T17:17:16+03:00

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Мужчине ужалось похитить имущество на 350 тысяч рублей

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Сотрудники правоохранительных органов в донской столице задержали подозреваемого в серии краж из домовладений, сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

Полицейские подозревают 38-летнего местного жителя. Установлена его причастность к совершению шести эпизодов противоправной деятельности.

Злоумышленник действовал по отработанной схеме. Он, пока хозяев не было дома, взламывал окно, проникал в домовладения и забирал самое ценное.

- По предварительным данным, сумма ущерба составила около 350 тысяч рублей, - отметили в ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела. Мужчина арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU