В Ростове-на-Дону задержали серийного вора-домушника
Сотрудники правоохранительных органов в донской столице задержали подозреваемого в серии краж из домовладений, сообщили в пресс-службе донского главка МВД.
Полицейские подозревают 38-летнего местного жителя. Установлена его причастность к совершению шести эпизодов противоправной деятельности.
Злоумышленник действовал по отработанной схеме. Он, пока хозяев не было дома, взламывал окно, проникал в домовладения и забирал самое ценное.
- По предварительным данным, сумма ущерба составила около 350 тысяч рублей, - отметили в ГУ МВД по Ростовской области.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела. Мужчина арестован.
ИСТОЧНИК KP.RU