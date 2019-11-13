Ростовская преподавательница медвуза попалась на взятке

СЕГОДНЯ 09:15 2019-11-13T09:15:40+03:00

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Прокуратура Ростовской области сообщила о заведении уголовного дела в отношении преподавателя медицинского вуза, которую подозревают в получении взяток от своих студентов.

Педагог занимала должность преподавателя кафедры физической культуры, лечебной физкультуры и спортивной медицины. Она потребовала от второкурсников деньги, которые те должны были принести за проставление зачета. В противном случае, академическая успеваемость не гарантировалась.

Как сказано в сообщении прокуратуры, староста одной из групп принесла фигурантке более 30 тысяч рублей и зачетные книжки. Получив «наличку», преподаватель сдержала слово и проставила всем студентам отметки о сдаче.

После этого по факту получения взятки на подозреваемую завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет восемь лет лишения свободы.

Региональная прокуратура продолжает вести расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU