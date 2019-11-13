Ростовские гандболистки впервые обыграли ЦСКА

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-13T10:56:22+03:00

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На выезде в Москве ростовские гандболистки победили команду ЦСКА со счетом 20:25.

В первом тайме ростовчанки лидировали с минимальным перевесом. К концу первой части матча счет составил 10:12

На протяжении всего второго тайма "Ростов-дон" с трудом удерживал незначительное преимущество в счете. Только в конце матча правая полусредняя Анна Вяхирева забросила шесть мячей и сделала восемь голевых передач.

Так, с победным счетом 20:25. ГК "Ростов-Дон" продолжают уверенно лидировать в чемпионате России.

Стоит отметить, что армейский клуб был создан только летом 2019 года, но, несмотря на отсутствие опыта, девушки показали достойную атакующую манеру игры и забили первый мяч на четвертой минуте.

ИСТОЧНИК KP.RU