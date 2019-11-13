2019-11-13T15:16:11+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону открывается региональное пространство развития высокотехнологичных проектов «Точка кипения»

Новый инновационный центр будет вырабатывать эффективные решения для развития области
Материал предоставлен центром «Точка кипения»
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Фото предоставлено центром «Точка кипения»Фото предоставлено центром «Точка кипения»
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14 ноября на базе АНО «РРАПП» в Ростове-на-Дону запускается региональный центр развития высокотехнологичных проектов «Точка кипения». Это пространство для совместной инновационной работы предпринимателей, профессиональных сообществ, учёных и представителей власти.

«Точка кипения» — это один из федеральных проектов развития Национальной технологической инициативы. В Ростовской области «Точки кипения» создаются по инициативе Губернатора и поддержке министерства экономического развития Ростовской области.

- «Точка кипения» - это площадка подключения к технологичным инициативам. Это место встречи бизнеса и власти, где реализуются передовые образовательные программы, появляются новые проекты, - подчеркнул министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, – наряду с центрами «Мой бизнес» это такой же важный инструмент развития национальных проектов, который будет работать на привлечение представителей различных профессиональных сообществ к развитию региона.

Донская «Точка кипения» будет, в том числе, работать по направлениям развития сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, туризма и несырьевого экспорта.

Фото предоставлено центром «Точка кипения»

Фото предоставлено центром «Точка кипения»

- Совместная работа позволит компаниям из Ростовской области заниматься экспортом и конкурировать на глобальных технологичных рынках. Кроме того, «Точка кипения» будет способствовать выработке новых моделей развития области, решений для местной экономики и совершенствования общественной жизни региона, — рассказала директор РРАПП Яна Куринова – лидер региональной «Точки кипения».

Двери «Точки» открыты всем желающим для свободного участия в мероприятиях площадки, а также для бесплатного проведения семинаров, тренингов, конференций, форумов.

Торжественная церемония запуска пространства пройдет при участии руководителей Агентства стратегических инициатив, органов власти, вузов, компаний - участников промышленных и инновационных кластеров, лидеров стартапов, представителей общественных организаций, культурных объединений, экспертов.

В программе открытия панельные дискуссии, посвященные туристическому потенциалу и экспортным перспективам региона, круглые столы, митапы, мастер-классы, воркшопы и семинары по различным тематикам.

Также запланирована проектная сессия Ростовской лиги акселераторов, первое заседание клуба маркетологов Ростовской области и открытие сезона Enactus на Дону. Зарегистрироваться на все мероприятия открытия можно на информационной платформе Leader-ID.ru.

Аккредитация СМИ, запись на пресс-подход:

Нина Приходько, пресс-служба АНО «РРАПП» +7-919-892-70-90

Фото предоставлено центром «Точка кипения»

Фото предоставлено центром «Точка кипения»

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