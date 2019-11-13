«Закричала, когда увидела рядом страшное существо»: ростовчанка рассказала трогательную историю о питомце

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-13T12:04:12+03:00

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Жительница донской столицы столкнулась в собственной кровати с неведомым существом, которое повергло женщину в шок. Об этом сообщает сайт Privet-Rostov.ru. Как выяснилось, в теплую постельку прилегла погреться ящерица.

Встречу с теплолюбивым пресмыкающимся ростовчанка, похоже, запомнит надолго. По ее словам, сначала она почувствовала легкое касание, которое списала на игру воображения. Однако некто с когтистыми лапками пробежался по ноге еще раз, чем окончательно обескуражил впечатлительную горожанку.

- Тут уж я закричала, понимая, что у меня в ногах сидит какое-то страшное существо. Когда я, соскочив с кровати, подняла одеяло, то увидела притаившуюся на простыне ящерицу. Даже жалко ее стало. Наверное, бедняжка искала себе укромный уголочек, чтобы пережить зиму, но делить с ней жилплощадь желания у меня не возникло. В итоге пришлось побегать за этой шалуньей, чтобы поймать и вернуть ее в более привычную среду обитания, - рассказала изданию женщина.

Однако, поймать верткую ящерку у нее получилось не сразу. Гостья всячески стремилась ускользнуть из ловящих ее рук. Поймать юркую шалунью удалось лишь когда пресмыкающееся заползло в раковину на кухне, видимо, посчитав, что уже достаточно поизмывалась над громадным неуклюжим человеком.

- Я предложила этой дамочке залезть в кружку, и после того как она любезно согласилась, вынесла ее на улицу. Так и закончилось наше с ней кратковременное знакомство, надеюсь, что ящерица не вернется в мою кровать со всем своим семейством, после такого точно можно остаться заикой, - отметила ростовчанка.

ИСТОЧНИК KP.RU