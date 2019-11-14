В Ростовской области пропала 46-летняя Вера Пантелеева

14 Нояб. 09:29 2019-11-14T09:33:48+03:00

Женщину не могут найти больше года. Фото: ГУ МВД России по РО.

Ее не могут найти больше года

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области ищут 46-летнюю женщину, которая пропала в городе Таганроге. Известно, что Веру Пантелееву ищут с февраля прошлого года. В тот день она уехала из дома, но так и не вернулась. О ее местонахождении в настоящее время не известно ни родным, ни близким.

- Она была одета в пальто серого цвета, юбку зеленого цвета, кожаные сапоги черного цвета, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - На вид ей 36 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, крашеные в темный цвет, глаза серого цвета.

Из особых примет - послеоперационный шрам около двух сантиметров длиной под нижней губой справа.

В донском главке просят не быть равнодушным к чужой беде. Если вы что-то знаете о том, где может находиться Вера Владимировна, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8 (863) 249-20-60 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU