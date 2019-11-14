14 Нояб. 09:35 2019-11-14T09:35:25+03:00

Выясняем, где и когда будет отключен свет в 14 ноября 2019 в Ростове-на-Дону. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда будет отключен свет в 14 ноября 2019 в Ростове-на-Дону

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Отключение света в Ростове-на-Дону 14 ноября 2019: где и когда. Как сообщили энергетики, в городе запланированы плановые отключения электричества. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где в Ростове-на-Дону отключат свет 14 ноября*

до 17:00:

- ул. Доватора 135, 153, 147, 141, 139; ул. Ерёменко 21-43; ул. Западная 3-9, 4-10; ул. Калининградская 5-17, 10-24; ул. Львовская 35-63, 42, 69; ул. Мадояна 186, 205, 205Д; ул. Объединения 75, 77, 84; ул. Петрозаводская 139-171, 180-220; ул. Чудная 9, 10, 14.

- просп. Королева 23, 23А, 23Б, 23/1, 23/2, 25, 25А, 25Б, 25/1, 25/2.

- ул. Мурлычева 27-53, 24-46; ул. 16-я линия 16-32, 11-39; ул. Майская 20/7, 15-21; ул. 14-я линия 19-46 .

- ул. 2-я Краснодарская 147, 147А, 147Б, 147/3, 147/4, 149/8 14.11.19

до 16:00:

- просп. Ворошиловский 8; ул. Седова 2, 7-9.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU