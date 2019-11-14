Отключение света в Ростове-на-Дону 14 ноября 2019: где и когда
Отключение света в Ростове-на-Дону 14 ноября 2019: где и когда. Как сообщили энергетики, в городе запланированы плановые отключения электричества. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.
КОНКРЕТНО
Где в Ростове-на-Дону отключат свет 14 ноября*
до 17:00:
- ул. Доватора 135, 153, 147, 141, 139; ул. Ерёменко 21-43; ул. Западная 3-9, 4-10; ул. Калининградская 5-17, 10-24; ул. Львовская 35-63, 42, 69; ул. Мадояна 186, 205, 205Д; ул. Объединения 75, 77, 84; ул. Петрозаводская 139-171, 180-220; ул. Чудная 9, 10, 14.
- просп. Королева 23, 23А, 23Б, 23/1, 23/2, 25, 25А, 25Б, 25/1, 25/2.
- ул. Мурлычева 27-53, 24-46; ул. 16-я линия 16-32, 11-39; ул. Майская 20/7, 15-21; ул. 14-я линия 19-46 .
- ул. 2-я Краснодарская 147, 147А, 147Б, 147/3, 147/4, 149/8 14.11.19
до 16:00:
- просп. Ворошиловский 8; ул. Седова 2, 7-9.
*По данным Донэнерго.
ИСТОЧНИК KP.RU